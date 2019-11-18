Трамп надеется на скорую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что скоро проведёт очередную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Вам следует действовать быстро и согласовать сделку (по северокорейской ядерной проблеме - ИФ). Скоро увидимся!", - написал он в воскресенье в твиттере.

Кроме того, Трамп счёл чрезмерной критику со стороны КНДР бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее на этой неделе северокорейское госагентство ЦТАК опубликовало материал, в котором, в частности, назвало Байдена "бешеной собакой". Статья изобиловала оскорбительными выражениями, такими как, например, "чёрного кобеля не отмоешь добела".

Трамп, обращаясь к Ким Чен Ыну, подчеркнул, что Байден - "сонный и очень медленный, но никак не является "бешеной собакой".