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19:46 17.11.2019

В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах

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В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси завершилось в 20:00.

По данным Центризбиркома республики, по состоянию на 18.00, явка избирателей составила 70,72%.

Предварительные итоги выборов, как ожидается, будут озвучены поздно вечером в воскресенье.

17 ноября - основной день голосования по выборам депутатов нижней палаты белорусского парламента

В ходе выборов предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты парламента, в выборах участвуют 513 кандидатов.

В ходе досрочного голосования, с 12 по 16 ноября, проголосовал 35,77% избирателей.

Теги: #голосование #завершение #выборы #беларусь
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