В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах
Голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси завершилось в 20:00.
По данным Центризбиркома республики, по состоянию на 18.00, явка избирателей составила 70,72%.
Предварительные итоги выборов, как ожидается, будут озвучены поздно вечером в воскресенье.
17 ноября - основной день голосования по выборам депутатов нижней палаты белорусского парламента
В ходе выборов предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты парламента, в выборах участвуют 513 кандидатов.
В ходе досрочного голосования, с 12 по 16 ноября, проголосовал 35,77% избирателей.