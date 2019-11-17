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18:39 17.11.2019

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, украинские военнослужащие не пострадали

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Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала воскресенья, украинские военнослужащие не пострадали

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с нчала суток воскресенья, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

В течение текущих суток открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В частности, 3 обстрела позиций украинских защитников боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из противотанковых ракетных комплексов; у Луганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 3 обстрела по позициям ООС: у Новомихайловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов.

В штабе также подчеркнули, что продолжаются работы на трех участках разведения сил.

"На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня проходило установление металлического ограждения (отбойников) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ. Продолжается покраска металлоконструкции путепровода", – сказано в сообщении.

В районе разведения №2 возле Золотое-4 Луганской обл. продолжаются работы по демонтажу заявленных фортификационных сооружений, а также работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей.

На участке разведения №3, в районе Богдановки и Петровское Донецкой обл., продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. "Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины обследовали 2,6 гектара территории и изъяли 40 ВНП. Всего с начала работ, изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара", – подытожили в пресс-центре штаба ООС.

Теги: #оос #сводка
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