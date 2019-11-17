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08:16 17.11.2019

Президент и правительство продолжают искать инструменты удешевления кредитования -- министр экономики

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Президент и правительство продолжают искать инструменты удешевления кредитования -- министр экономики

 Президент Владимир Зеленский 15 ноября провел совещание по вопросу удешевления кредитов, в особенности для малого и среднего бизнеса, на котором обсуждались инструменты достижения этой цели, сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"Мы готовы компенсировать учетную ставку (Нацбанка Украины – ИФ) и, возможно, еще чуть-чуть на покупку земли и фермерам", -- привел он пример одного из инструментов в ходе диалога о путях трансформации Украины с участием автора "Статегии голубого океана" Чана Кима, организованного Академией ДТЭК в Киеве в субботу.

По его словам, это позволит кредитовать по ставке от 3-5% годовых.

"Но кому компенсировать, а кому нет? Кто принимает решение", -- добавил министр.

Он подчеркнул, что возможности бюджетной поддержки бизнеса в Украине ограничены, необходимо совместно с обществом прийти к консенсусу о критериях отбора тех, кому может быть предоставлена такая поддержка, чтобы минимизировать фактор чиновника и риски коррупции.

"Денег на всех не хватит, нужны приоритеты. Одного правительства (для принятия решения – ИФ) мало. Нужен консенсус", -- заявил Милованов.

По его словам, в программе бюджетной поддержки в том же агросекторе, доставшаяся в наследство новому правительству, нет четкой стратегии.

Министр напомнил, что получил образование в США и верит в рынки, когда "правила одинаковые и каждый сам за себя". "Но я понимаю, что в Украине рынки не работают, и государство должно как-то влиять. Как прийти к равным правилам игры – это вопрос", -- сказал Милованов.

Он также призвал бизнес активнее создавать новые интересные и креативные проекты, выходить за существующие рамки, констатировав отсутствие достаточного числа хороших проектов в Украине. Министр экономики выразил уверенность, что при условии продолжения сотрудничества с МВФ и сохранения макростабильности через "6-9-12" месяцев кредитные средства будут доступными, поэтому важно к этому моменту подготовить проекты, которые позволят Украине строить новую экономику и достичь поставленной правительством цели 40% роста ВВП за 5 лет.

Профессор Чан Ким отметил, что такая цель -- хорошая и достижимая, но реализовать ее возможно только при наличии национальной стратегии, поэтапного ее внедрения и очень эффективной коммуникации.

Он также подчеркнул, что анализ им сотен кейсов в различных отраслях и странах этого и прошлого столетия показывает, что при правильных подходах успех достигается уже в среднем за два года, поэтому не стоит говорить о необходимости ждать 10-15 лет.

Как сообщалось, Нацбанк Украины с 25 октября этого года понизил учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых. Цикл снижения учетной ставки начался в конце апреля этого года с уровня 18% годовых, и прогноный сценарий НБУ предусматривает ее дальнейшее снижение до 8% на конец 2021 года при условии стабильного снижения инфляции до цели в 5%.

Теги: #критерии #господдержка #украина #милованов
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