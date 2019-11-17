США ввели санкции в отношении министра внутренних дел Кубы - американский госдепартамент

Соединенные Штаты вводят санкции против министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилься, сообщил госдепартамент США.

Основанием, как отмечается в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс" в ночь на воскресенье, "его причастность в рамках занимаемой должности к многочисленным фактам нарушений прав человека в Венесуэле".

Госдеп отметил, что в соответствии с санкциями, лица, против которых они введены, и их ближайшие родственники лишаются права посещения Соединенных Штатов.

В сообщении говорится, что, помимо действий в Венесуэле, МВД Кубы "несет ответственность за необоснованные аресты и задержания тысяч кубинских граждан и незаконное лишение свободы более 100 политических заключенных на Кубе".

"Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку кубинскому и венесуэльскому народам", - подчеркнул госдеп, поясняя смысл введения санкций.

Он призвал "другие правительства и международные организации требовать от кубинского правительства привлечения к ответственности за нарушение и злоупотребление правами человека и основными свободами".