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00:49 17.11.2019

Почти 30 тыс. демонстрантов "отметили" первый день рождения "желтых жилетов" во Франции – полиция

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Почти 30 тыс. демонстрантов "отметили" первый день рождения "желтых жилетов" во Франции – полиция

Около 28 тыс. человек приняли участие в субботу в акциях протеста "жёлтых жилетов" во Франции, сообщает полиция страны.

При этом, по данным полиции, примерно 5 тыс. "желтых жилетов" собрались в Париже.

Полицейские в течение дня задержали в столице 124 человек, подозреваемых в участии в беспорядках.

"Желтые жилеты" в субботу отметили годовщину создания своего движения: год назад они начали проводить акции протеста против планов властей, осложнявших материальное положение французов. Зимой демонстрации приобрели очень серьёзные масштабы и стали сопровождаться беспорядками. Затем активность движения пошла на спад.

В субботу во Франции были зафиксированы беспорядки. В частности, хулиганы нанесли ущерб памятнику французского маршала Альфонсу Жюэну.

В настоящее время обстановка в Париже и других городах, где прошли демонстрации, нормализовалась.

Теги: #данные #франция #акция #жилеты
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