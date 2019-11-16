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20:52 16.11.2019

Гриценко задержан с нарушением закона, считает его адвокат

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Гриценко задержан с нарушением закона, считает его адвокат

Глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко задержан с нарушением закона, считает его адвокат Денис Галанский.

По мнению адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований.

"СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - заявил адвокат Гриценко.

По утверждению адвоката, вместо доставки его подзащитного ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам.

"Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов" – подытожил адвокат.

 

Теги: #адвокат #украина #задержание #гриценко
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