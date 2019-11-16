Главу "Укрэксимбанка" Гриценко задержала прокуратура – источник

В Киеве правоохранители задержали главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на финансовом рынке страны

"Он задержан Генпрокуратурой", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ, в частности телеканал "Прямой" сообщили, что неизвестные похитили Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы.

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

В то же время член набсовета Укрэксимбанка, советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова написала в Facebook: "Пожалуйста, не обрывайте мне телефон/мессенджеры и т.п. - никто не похищен. Подождите официально заявление правоохранительных органов".

У агентства "Интерфакс-Украина" на данный момент нет информации правоохранителей по этому вопросу.

Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.