События

10:49 16.11.2019

Боевики два дня подряд обстреливают украинские позиции неподалеку участка разведения сил у Богдановки

1 мин читать
Боевики два дня подряд обстреливают украинские позиции неподалеку участка разведения сил у Богдановки

Боевики продолжают осуществлять провокации по срыву процесса разведения сил и средств в районе участка разведения №3 н.п. Богдановка-Петровское (Донецкая область), сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку пределов вышеуказанного участка", - сказано в сообщении.

Так, в пятницу, 15 ноября, противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по украинским позициям в районе н.п. Новогнатовка. Утром 16 ноября, в течение получаса, боевики стреляли из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку н.п. Старогнатовка. Огонь велся с направления Петровского.

"Враг, ведя огонь из правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса", - отметили в ООС.

Как сообщалось, 11 ноября, завершилась практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке разведения №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское Донецкой области.

Теги: #оос #боевики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:22 16.11.2019
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевую травму получил украинский военный

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевую травму получил украинский военный

18:26 15.11.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

07:19 15.11.2019
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

18:33 14.11.2019
Восемь раз обстреляли боевики позиции ВСУ на Донбассе в течение четверга – штаб ООС

Восемь раз обстреляли боевики позиции ВСУ на Донбассе в течение четверга – штаб ООС

17:57 14.11.2019
США приветствуют завершение разведения сил в Петровском

США приветствуют завершение разведения сил в Петровском

07:18 14.11.2019
За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

18:21 13.11.2019
Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе

15:26 13.11.2019
В "Слуге народа" против проведения прямых переговоров с боевиками

В "Слуге народа" против проведения прямых переговоров с боевиками

14:16 13.11.2019
Под Петровским началось разминирование участка разведения

Под Петровским началось разминирование участка разведения

14:08 13.11.2019
С начала суток боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

Двое саперов погибли при взрывах на складах в Балаклее, пятеро – ранены, уточняют в Генштабе ВСУ

Ситуация на военном складе в Балаклее локализована, продолжения взрывов не будет - глава Харьковской ОГА

Задержанный в Украине один из лидеров ИГИЛ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

Саммит в "Нормандском формате" намечен на 9 декабря в Париже

ПОСЛЕДНЕЕ

Представители ВМС Украины и Турции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Украинские военные обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области

Секретарь СНБО Данилов поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

На Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

В Киеве на систему очистки выбросов завода "Энергия"направят 420 миллионов

В Киеве создали оперативный штаб помощи бездомным

Помпео призывает к мирному урегулированию в Гонконге

Кабмин перевел ряд бюрократических процедур в цифровой формат

ВАКС назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА