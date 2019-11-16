Боевики два дня подряд обстреливают украинские позиции неподалеку участка разведения сил у Богдановки

Боевики продолжают осуществлять провокации по срыву процесса разведения сил и средств в районе участка разведения №3 н.п. Богдановка-Петровское (Донецкая область), сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку пределов вышеуказанного участка", - сказано в сообщении.

Так, в пятницу, 15 ноября, противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по украинским позициям в районе н.п. Новогнатовка. Утром 16 ноября, в течение получаса, боевики стреляли из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку н.п. Старогнатовка. Огонь велся с направления Петровского.

"Враг, ведя огонь из правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса", - отметили в ООС.

Как сообщалось, 11 ноября, завершилась практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке разведения №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское Донецкой области.