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20:05 15.11.2019

Бывший советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний

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Бывший советник президента США Стоун признан виновным в даче ложных показаний

Бывший политический советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун в пятницу признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года, сообщил в пятницу телеканал CBS.

"Роджер Стоун не может выбрать, какие факты, по его мнению, действительно важны, и соврать по поводу всех остальных", - заявил прокурор Джонатан Кравис.

В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса.

Отмечается, что Роджер отрицал обвинения в свой адрес.

По данным телеканала, Стоуну грозит до 50 лет лишения свободы.

Обвинения против Стоуна были основаны на его показаниях в сентябре 2017 года перед Комитетом по разведке Палаты представителей.

Теги: #наказание #сша #обвинения #экс_советник
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