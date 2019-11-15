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16:52 15.11.2019

Торговая сделка США-КНР будет заключена с очень высокой вероятностью - Росс

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Торговая сделка США-КНР будет заключена с очень высокой вероятностью - Росс

Заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет "очень высокую вероятность", заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью Fox Business.
По его словам, первый этап сделки, которая может иметь до трех этапов, будет "относительно ограниченным по масштабам".
При этом основное внимание будет сосредоточено на "текущей торговле", а также намерениям Китая закупить сельскохозяйственную продукцию в Штатах на $40-50 млрд, сказал министр. Если Пекин готов взять на себя эти обязательства, Вашингтон хочет убедиться в отсутствии "удобных поводов избежать" их.
"Важно убедиться, что сделка соответствует нашим ожиданиям", - добавил Росс.
Он думает, что соглашение в конце концов будет достигнуто с "очень высокой вероятностью", но, добавил министр, "дьявол всегда кроется в деталях".
Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого Штаты, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против Пекина с 15 декабря, как было ранее объявлено. По данным СМИ, первый этап сделки учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний.
Предполагалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит из-за внутренних проблем страны.

Теги: #кнр #сша #сделка
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