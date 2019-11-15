Генштаб ВСУ сообщил о плановой утилизации боеприпасов в Балаклее: местным жителям ничего не угрожает

Ситуация на территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) обеспечения боеприпасами контролируемая и безопасная, сообщается на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в соцсети Фейсбук.

"15 ноября 2019 года в 14:28, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, на технической территории, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось в установленном порядке плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов", - отмечается в сообщении.

Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части.

В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов, отметили в Генштабе.

"Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - говорится в сообщении.