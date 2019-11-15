Райффайзен Банк Аваль внесет залог за главу правления Писарука

Райффайзен Банк Аваль (Киев) внесет залог за главу правления финучреждения Александра Писарука в связи с избранием судом такой меры пресечения, сообщила пресс-служба банка.

"Сегодня Высшим антикоррупционным судом Украины (ВАКС) принято решение об избрании меры пресечения для Александра Писарука в виде залога. Райффайзен Банк Аваль сообщает, что выполнит все необходимые действия по внесению залога согласно требованию суда", - сообщается на сайте банка.

По словам председателя наблюдательного совета Райффайзен Банка Аваль Мартина Грюлля, которого цитирует пресс-служба, Писарук будет и в дальнейшем работать в должности председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

"Мы убеждены, что все подозрения о неправомерных действиях будут сняты с г-на Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических стандартов, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях", - сказал Грюлль.

Как сообщалось, ВАКС избрал меру пресечения экс-первому заместителю главы НБУ Писаруку, которого НАБУ считает одним из главных подозреваемых в деле о выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банку, в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.