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20:20 14.11.2019

ВАКС отложил до утра пятницы избрание меры пресечения экс-1-му замглавы НБУ Писаруку по делу VAB Банка

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ВАКС отложил до утра пятницы избрание меры пресечения экс-1-му замглавы НБУ Писаруку по делу VAB Банка

Высший Антикоррупционный суд после длившихся 10 часов слушаний отложил до 10:00 пятницы, 15 ноября, вынесение решения об избрания меры пресечения в отношении экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, которого НАБУ считает одним из главных подозреваемых по делу о выдаче Нацбанком 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банку в октябре 2014 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" из зала суда, прокурор ходатайствует о взятии Писарука под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 30 млн грн.

Сторона защиты заявила о необоснованности обвинений и о несоответствии множества материалов дела его сути.

Писарук отметил, что вменяемые ему в качестве преступления действия являются обычными процессами при подготовке кредитных решений и выдаче кредитов в банках: и в коммерческих, и в центральных.

Он также указал, что на принятие решение о стабкредите VAB Банку, средства которого пошли исключительно на выплату вкладов населению в объеме до гарантированной суммы 200 тыс. грн, повлияла обеспокоенность правительства перспективой возможного вывода с рынка VAB банка Олега Бахматюка и возможного банкротства принадлежащего ему агрохолдинга "Укрлендфарминг". Писарук напомнил, что события происходили сразу после того, как обанкротился один из наибольших агрохолдингов страны "Мрия". "И банкротство второго холдинга за короткое время отрезало бы, особенно в условиях войны и экономического падения, агросектор Украины от внешнего мира. Это были объективные переживания, и правительство их активно высказывало. Они рассматривали возможность частичной рекапитализации банка за счет государственных средств", – указал экс-первый замглавы НБУ. Он добавил, что VAB банк подходил под существовавшие тогда критерии возможной рекапитализации государством, и был подписан соответствующий меморандум с участием Арсения Яценюка (был премьер-министром) и Александра Шлапака (министр финансов) о рассмотрении правительством этого вопроса.

"Кроме этого, впервые в жизни, в истории Нацбанка мы выставили требования господину Бахматюку предоставить персональное поручительство всем своим имуществом за все долги. Это был первый случай. Потом был господин Коломойский, Климов...", – подчеркнул Писарук, комментируя обвинения в якобы необеспеченности кредита.

Его адвокаты добавили, что о подозрениях НАБУ их подзащитный узнал из СМИ.

О своей готовности выступить поручителями Писарука заявили глава НБУ Яков Смолий, его заместители Екатерина Рожкова и Роман Борисенко, члены правления НБУ Дмитрий Сологуб и Олег Чурий, а также еще 9 лиц. Среди них гендиректор инвесткомпании Dragon Capital и президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала, директор ЕБА Анна Деревянко и президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, экс-глава "Киевстара" Петр Чернышов, депутат Киевсовета Сергей Гусовский. В этом списке также собственница компании "Фармак" Филя Жебровская, глава правления банка "Авангард" Светлана Корчинская и бывший член правления VAB банка Ирина Туровцева и экс-глава Райффайзен банк Аваль Владимир Лавренчук, которого Писарук сменил на этом посту в начале октября этого года после трех лет работы в МВФ.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября сообщили о подозрении в завладении средствами стабкредита восьми лицам, в том числе Писаруку, члену совета НБУ Каленскому и экс-главе банковского надзора Шульге, главе набсовета VAB Банка Наталье Василюк (заочно), которая является сестрой Бахматюка.

Четверо других – это замглавы правления VAB Банка и три должностных лица частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Суд уже вынес решения о домашнем аресте Каленского и взятии под стражу пяти других подозреваемых на 60 дней с альтернативой залога. Крупнейшая сумма залога определена Шульге – 15,368 млн грн, для директора Станиславской торговой компании – 1,92 млн грн, экс-зампреда правления VAB Банка – 1,15 млн грн, директора ООО "Бизнес-центр "Экспертиза" – 0,38 млн грн и основателю одного из обществ – 0,58 млн грн.

Подозрения Бахматюку и экс-главе правления VAB Банку Денису Мальцеву заявлены заочно.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Теги: #писарук #суд
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