В Минкультуры намерены в ближайшее время активизироваться по решению вопроса о переименовании УПЦ (МП)

Первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко заявляет, что министерство в ближайшее время намерено активизироваться по решению вопроса о переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Процесс продолжается, но пока победы у нас нет. Я думаю, что в ближайшее время мы активизируемся в этом вопросе", - сказала Фоменко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

В то же время, замминистра не сообщила, какие именно меры намерено принять ведомство.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.