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14:41 14.11.2019

В Минкультуры намерены в ближайшее время активизироваться по решению вопроса о переименовании УПЦ (МП)

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В Минкультуры намерены в ближайшее время активизироваться по решению вопроса о переименовании УПЦ (МП)

 Первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко заявляет, что министерство в ближайшее время намерено активизироваться по решению вопроса о переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Процесс продолжается, но пока победы у нас нет. Я думаю, что в ближайшее время мы активизируемся в этом вопросе", - сказала Фоменко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

В то же время, замминистра не сообщила, какие именно меры намерено принять ведомство.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Теги: #минкультуры #церковь #упц_мп
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