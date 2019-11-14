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11:47 14.11.2019

Бородянский об гастролирующих в РФ украинских артистах: они не отстаивают украинскую позицию

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Бородянский об гастролирующих в РФ украинских артистах: они не отстаивают украинскую позицию

 Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что украинские артисты, которые гастролируют на территории России, не отстаивает украинскую позицию и не понимают, что РФ напала на Украину.

"Я считаю, что культура является важной частью политики. Каждый человек делает выбор... Если певец или артист едет в Российскую Федерацию и выступает там, не в Крыму, Крым - это Украина, то на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия страна, которая на нас напала", - сказал он журналистам на международном форуме "Креативная Украина" в четверг в Киеве.

Министр отметил, что государство должно сформулировать свое отношение к таким гастролям.

Также Бородянский добавил, что поддерживает инициативу Общественного телевидения не отправлять на международный конкурс "Евровидение" артистов, которые выступают или намерены выступать в России.

"Мы должны четко определить, что есть добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла", - подчеркнул Бородянский.

Теги: #рф #минкультуры #артисты #бородянский
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