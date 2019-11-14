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11:28 14.11.2019

Белоруссия инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы

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Белоруссия инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы

Беларусь инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы, действующий с 1995 года, сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту страны Александру Лукашенко в четверг.

"Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы к этому готовы", - сказал Зась, которого цитирует госагентство БелТА.

Он отметил, что задача по изменению договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы поставлена сегодня главой государства.

"Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления, - пояснил госсекретарь Совбеза.

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства подписан в 1995 году и автоматически продлевался каждые 5 лет. Срок действия документа вновь истекает в ноябре 2019 года.

В ходе обсуждения договора Лукашенко подчеркнул, что "Беларусь на 100% выполняет свои обязательства".

"Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах. Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника - Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть", - сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко считает абсурдным наличие препятствий при пересечении белорусско-российской границы гражданами третьих стран, заявляет о необходимости решения этой проблемы.

"То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос", - сказал Лукашенко, принимая в четверг с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Президент выразил недоумение, почему так происходит, тем более россияне признают, что белорусы охраняют границу лучше, чем они.

"Общее пространство Беларуси и России. Нет, говорят: "Возвращайся обратно и заезжай через Латвию". Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать", - подчеркнул Лукашенко.

Теги: #рф #лукашенко #граница #беларусь
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