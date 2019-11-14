События

07:18 14.11.2019

За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

Незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 13 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ осуществили 6 обстрелов: у Невельского - из автоматических гранатометов; неподалеку Славного - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского и Новоселовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 обстрелов: вблизи Хутора Вольного - из минометов калибра 82-мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды в районе Зайцево - из минометов калибра 120-мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Орехово - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов; неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Светлодарска - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Шумел - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет", – подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка
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