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04:14 14.11.2019

Facebook удаляет миллионы постов, пропагандирующих терроризм, содержащих порнографию и насилие

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Facebook удаляет миллионы постов, пропагандирующих терроризм, содержащих порнографию и насилие

В течение 2019 года социальная сеть Facebook удалила десятки миллионов постов, которые пропагандировали терроризм, суицид, детскую порнографию, насилие, а также которые содержали ненавистнические высказывания и информацию о наркоторговле, сообщается в докладе, распространенном этой соцсетью в среду.

Сообщается, что "в третьем квартале 2019 года мы (Facebook - ИФ) удалили около 11,6 млн единиц информации", содержащей детскую порнографию.

Также в третьем квартале 2019 года было удалено "около 4,4 млн единиц контента о наркоторговле" и "около 2,3 млн единиц контента о продажах огнестрельного оружия".

Более того, Facebook удаляет контент с демонстрацией и поощрением самоубийств. Так, за второй и третий квартал удалено около 4,5 млн единиц подобного контента.

В социальной сети также удаляется более 98% информации, связанной с пропагандой терроризма.

Кроме того, Facebook контролирует сообщения социальной сети Instagram и также удаляет единицы информации, противоречащие политике компании.

Сотрудники Facebook в то же время признают, что технологии по контролю за контентом "несовершенны", и "ошибки все же могут происходить".

В докладе подчеркивается, что соцсеть "будет продолжать инвестировать в автоматизированные методы борьбы с террористическим контентом", что "позволит повысить точность удаления контента" и поможет "одновременно защищать контент, в котором осуждается разжигание ненависти".

Facebook также пересматривает удаленную информацию с помощью автоматизированных систем во избежание ошибок.

Теги: #статистика #сша #фейсбук #контент
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