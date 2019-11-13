События

22:52 13.11.2019

В Винницкой области горел склад хранения вещевого имущества воинской части, пострадавших нет

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В Винницкой области горел склад хранения вещевого имущества воинской части, пострадавших нет

Пожар на складе хранения вещевого имущества воинской части в Винницкой области произошел днем в среду, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

"13 ноября 2019 около 17.00 на одном из складов хранения вещевого имущества (3-4 категории) воинской части произошло возгорание. В 18.32 пожар локализован силами работников ГСЧС Украины в Винницкой области. По состоянию на 20.40 13 ноября 2019г. - пожар ликвидирован", – говорится в сообщении на странице бригады в Фейсбук в среду вечером.

Военные подчеркнули, что травмирования и гибели личного состава воинской части в результате пожара нет. Убытки, причиненные в результате пожара, на боеспособность воинской части не влияют.

Причины пожара устанавливаются. По данному факту назначено служебное расследование.

Теги: #военная_часть #винницкая #пожар
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