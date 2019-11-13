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20:00 13.11.2019

Суд освободил из-под стражи организатора покушения на российского журналиста Бабченко

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Суд освободил из-под стражи организатора покушения на российского журналиста Бабченко

Киевский апелляционный суд в среду, 13 ноября, освободил из тюрьмы Бориса Германа, подозреваемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Германа.

По ее словам, ранее Герман обращался в суд Ирпеня с просьбой освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья, однако суд оказал ему, после этого он подал апелляцию, которую апелляционный суд удовлетворил.

При этом пресс-секретарь отметила, что пока не понятно, будет ли прокуратура подавать кассацию на это решение, так как суд огласил в среду только резолютивную часть решения.

Как сообщалось, вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко, который с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам А.Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

В тот же день стало известно о задержании организатора "убийства" Бабченко – Бориса Германа, который предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс. и передал ему часть суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего организатор этого преступления говорил об устранении 30 человек в Украине.

1 сентября 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Голосеевский районный суд Киева после сделки со следствием приговорил Германа, к 4,5 годам лишения свободы. Он уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину.

Теги: #освобождение #герман #бабченко #убийство
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