События

14:08 13.11.2019

С начала суток боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

2 мин читать
С начала суток боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе в среду четыре раза нарушили режим тишины (от начала суток и по состоянию на 12.00 13 ноября).

"Все факты применения противником оружия фиксировались на Луганском направлении, противник применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Так, после полуночи противник в течение 25 минут со стороны населенного пункта Донецкий вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Новотошковского. Кроме того, дважды с начала этих суток вражеский огонь велся в районе н.п. Новолуганское и один раз неподалеку Орехового", - сказал спикер Минобороны Михаил Шаровара во время ежедневного брифинга в среду.

По его словам, не зафиксировано потерь среди личного состава Объединённых сил.

В то же время в оборонном ведомстве подчеркнули, что по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование Вооруженных Сил РФ активизировало усилия, направленные на недопущение стабилизации обстановки за пределами районов разведения сторон Станица Луганская, Золотое и Петровское.

"В частности, для осуществления провокационных обстрелов позиций Объединенных сил на других участках вдоль линии разграничения противник усиливает передовые подразделения расчетами противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и снайперскими группами. Кроме того, на передовую соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибывают разведывательные подразделения, укомплектованные военнослужащими, большинство из которых в этом году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т.ч. по минированию местности, подрыва объектов и корректировки артиллерийского огня", - пояснил спикер.

Как сообщалось, во вторник боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, два украинских военных получили ранения, их состояние врачи пока что оценивают как тяжелое.

Теги: #оос #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:26 13.11.2019
В МИД РФ считают, что ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет его смысл

В МИД РФ считают, что ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет его смысл

14:16 13.11.2019
Под Петровским началось разминирование участка разведения

Под Петровским началось разминирование участка разведения

07:18 13.11.2019
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

18:59 12.11.2019
С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета– штаб ООС

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета– штаб ООС

17:05 12.11.2019
Москва призывает Киев пролонгировать на 2020 год закон об особом статусе Донбасса

Москва призывает Киев пролонгировать на 2020 год закон об особом статусе Донбасса

15:42 12.11.2019
В ЕС назвали разведение сил в пилотных участках на Донбассе обнадеживающим сигналом и ожидают активных позитивных шагов от РФ

В ЕС назвали разведение сил в пилотных участках на Донбассе обнадеживающим сигналом и ожидают активных позитивных шагов от РФ

12:59 12.11.2019
Боевики на Донбассе с начала суток лишь раз нарушили режим прекращения огня

Боевики на Донбассе с начала суток лишь раз нарушили режим прекращения огня

09:18 12.11.2019
Количество зарегистрированных в Украине за три месяца переселенцев увеличилось почти на 22 тыс. человек

Количество зарегистрированных в Украине за три месяца переселенцев увеличилось почти на 22 тыс. человек

07:11 12.11.2019
Один боец ВСУ ранен в понедельник в результате 16 обстрелов на Донбассе

Один боец ВСУ ранен в понедельник в результате 16 обстрелов на Донбассе

18:34 11.11.2019
Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ заочно сообщило о подозрении по делу VAB Банка его экс-владельцу Бахматюку и экс-главе правления Мальцеву

САП будет просить суд об аресте экс-первого замглавы НБУ Писарука по делу VAB Банка

Суд взял под стражу экс-главу банковского надзора НБУ по делу VAB Банка и определил залог 15 млн грн

СБУ опровергла сообщение СМИ о якобы слежке спецслужбы за нардепами из фракции ОПЗЖ

НАБУ задержало главу одного из департаментов Офиса президента

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ заочно сообщило о подозрении по делу VAB Банка его экс-владельцу Бахматюку и экс-главе правления Мальцеву

В Киеве дорожники ограничили на неделю движение по Владимирской у метро "Золотые ворота"

В Киеве полицейские убрали военную палатку протестующих под зданием НБУ

САП будет просить суд об аресте экс-первого замглавы НБУ Писарука по делу VAB Банка

Теплая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

"Мотор Сич" в зимний период будет летать только из Запорожья в Киев и Минск, рейсы из Киева во Львов и Одессу отменены

Информация о минировании 54 объектов в Харькове оказалась ложной

В Венеции крупнейшее за полвека наводнение, затоплена площадь Сан-Марко

Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева в связи с массовыми акциями в правительственном квартале

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА