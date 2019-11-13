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04:27 13.11.2019

В Киеве проведут инвентаризацию "хрущевок"

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На пленарном заседании Киеврады во вторник депутаты приняли решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы, сообщила пресс-служба Киеврады.

По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3 тыс. домов, относящихся к так называемому "устаревшего жилому фонду".

"Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно совпадение", - отметила депутат Киевсовета Ольга Белецкая.

Предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должна провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.

Теги: #киев #инвентаризация #украина #хрущевки
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