В Киеве создадут ландшафтный заказник " Озеро Тяглое"

На пленарном заседании Киевсовета депутаты поддержали решение создать ландшафтный заказник "Озеро Тяглое", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Согласно решению, предполагается объявить ландшафтным заказником природную территорию озера Тягле и прибережную защитную полосу вокруг него площадью 137 га в Дарницком районе Киева.

"Это обеспечит надлежащие условия для сохранения ценных природных комплексов растительного и животного мира поймы Днепра на левобережье столицы. Большую площадь этой территории занимают песчаные луга", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение будет способствовать оздоровлению окружающей среды, улучшению экологического и санитарного состояния, росту туристического потенциала Киева, а также расширению рекреационных зон для отдыха киевлян и гостей столицы.

Решение поддержали 83 депутата Киевсовета.