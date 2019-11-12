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11:12 12.11.2019

Суд арестовал на 2 месяца киберпреступника из Литвы, который скрывался в Киеве от ФБР

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Суд арестовал на 2 месяца киберпреступника из Литвы, который скрывался в Киеве от ФБР

Шевченковский районный суд Киева применил экстрадиционный арест сроком 60 дней в отношении гражданина Литовской Республики, находившегося в международном розыске за совершение уголовных преступлений в сфере незаконного доступа к банковским счетам.

"Расследование относительно преступной деятельности 32-летнего иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследования и Службы расследования финансовых преступлений США", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник.

Отмечается, что мужчина был объявлен в розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение ряда уголовных преступлений в сфере незаконного доступа к банковским счетам. Кроме того, его подозревают в похищении $6 млн со счетов американских финансовых учреждений, завладении персональными данными и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Задержание иностранца произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал. Осознавая невозможность избежать экстрадиции в США, иностранец дал согласие на упрощенный порядок его выдачи", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура Киева начала в отношении мужчины экстрадиционную проверку.

Отмечается, что мужчина был объявлен в розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение ряда уголовных преступлений в сфере незаконного доступа к банковским счетам. Кроме того, его подозревают в похищении $6 млн со счетов американских финансовых учреждений, завладении персональными данными и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Задержание иностранца произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал. Осознавая невозможность избежать экстрадиции в США, иностранец дал согласие на упрощенный порядок его выдачи", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура Киева начала в отношении мужчины экстрадиционную проверку.

Теги: #фбр #киберпреступность #суд #литва
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