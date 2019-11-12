НАБУ задержало бывших и действующих руководителей НБУ по делу стабкредита VAB банка

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины VAB банка по подозрению в завладении средствами стабилизационного кредита VAB банку в сумме 1,2 млрд грн.

"НАБУ и САП 11 ноября задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка", – сказано в сообщении на странице НАБУ в Facebook в понедельник вечером.

Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко среди задержанных экс-первый заместитель главы НБУ Александр Писарук, который после ухода из Нацбанка работал в МВФ, а недавно возглавил крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом Райффайзен банк Аваль. Эту информацию агентству Интерфакс-Украина подтвердил информированный источник.

Помимо того другой источник уточнил, что среди семи задержанных четыре работника VAB банка.

В САП подчеркнули, что продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается местонахождение других участников преступления.

"Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев).

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Олег Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.