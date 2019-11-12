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09:18 12.11.2019

Количество зарегистрированных в Украине за три месяца переселенцев увеличилось почти на 22 тыс. человек

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Количество зарегистрированных в Украине за три месяца переселенцев увеличилось почти на 22 тыс. человек

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 11 ноября 2019 года, увеличилось почти на 22 тыс., и составляет 1,419 млн человек.

"По состоянию на 11 ноября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, поставлено на учет 1 419 285 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как сообщалось, по состоянию на 5 августа 2019 года на учете в Украине состояли 1 млн 397,3 тыс. переселенцев.

Теги: #крым #впл #ордло
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