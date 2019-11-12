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08:11 12.11.2019

Президент США запретил публиковать заявления по ситуации в Керченском проливе

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Президент США запретил публиковать заявления по ситуации в Керченском проливе

Экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон в своих показаниях перед Конгрессом заявил, что президент США Дональд Трамп запретил любые заявления по ситуации в Керченским проливе.

"Наши европейские коллеги и другие сделали заявления, и мы пытались убедиться, что у нас тоже есть заявление. (...) Но я отправил сообщение послу Волкеру в тот вечер, что президент поставил эмбарго на любые заявления (по ситуации - ИФ)", - сообщил Андерсон в ходе слушаний о том, почему госдепартамент сразу не отреагировал на происшествие в Керченском проливе.

Отвечая на вопрос, откуда он узнал о данном запрете, он отметил, что точно не помнит, но предположительно, из телефонного разговора с сотрудниками, занимающимися делами Украины.

По его мнению, данное распоряжение было связано с тем, что правительство США хотело получить больше информации об инциденте.

"Это была очень сложная ситуация. Не было точного понимания, что суда находились в международных водах. (...) Российская сторона утверждала, что это была провокация со стороны украинцев и что Порошенко сделал это специально, чтобы заручиться поддержкой Запада", - уточнил Андерсон.

Он также добавил, что заявление США по ситуации все-таки было сделано - Помпео выступил на следующий день. Кроме того, инцидент прокомментировала бывший постпред США при ООН Ники Хейли.

"Но не было никакого заявления от Белого дома, о котором мне известно", - отметил он.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года захватили с применением оружия в международных водах в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. РФ, задержав украинские корабли, нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Андерсон давал показания в Палате представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа 30 октября. В этот понедельник его показания были опубликованы.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Теги: #сша #корабли #украина #андерсон
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