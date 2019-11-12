На главу комитета Рады по внешней политике претендуют пять кандидатов от "Слуги народа" - Арахамия

У фракции "Слуга народа" пять кандидатов на должность главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко, заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас будет праймериз, у нас пять кандидатов, я всех не помню", – сказал Арахамия журналистам после окончания заседания фракции вечером в понедельник в Киеве.

Он сообщил, что среди кандидатов на должность главы комитета Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Вадим Галайчук.

Арахамия дал понять, что фракция в понедельник поддержала заявление Яременко о сложении полномочий главы профильного комитета.

Отвечая на реплику журналистов, что нет решения фракции на заявление Яременко об отставке, Арахамия сказал: "Как нет?! Только что".

Глава фракции также сообщил, что решение об отставке Яременко парламент рассмотрит в пятницу (15 ноября – ИФ).

Позже народный депутат фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала на своей странице в Фейсбук, что на заседании фракции было рассмотрено заявление Яременко об отставке с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, какие могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это", – написала Кравчук.

Также она выразила надежду, что Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике и фракции.

Кроме того Кравчук назвала имена претендентов на должность председателя комитета – Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко.