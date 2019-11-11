САП открыла производство по утечкам из НАБУ – Деркач

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий начал расследование по заявлениям народного депутата Андрея Деркача (внефракционный) по фактам предоставления Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) информации посольству США в Украине.

В опубликованном в понедельник на своей странице в Фейсбук видеоблоге Деркач отметил, что заместитель генпрокурора Украины Руслана Рябошапки и одновременно глава САП Холодницкий увидел состав преступления и начал расследование по факту его заявления. "Вот документ Рябошапки, а вот – Холодницкого. Первый действовал по-быстрому, а второй по закону", – сказал нардеп.

Он напомнил, что недавно это дело было закрыто Генеральной прокуратурой Украины.

"Знаете, что официально ответила Генпрокуратура? Что все эти факты уже давно детально проверялись Госбюро расследований в рамках уголовного производства 2952. Если перевести на человеческий язык, то в этом официальном письме Генпрокуратура подтвердила достоверность обнародованной мною 9 октября информации. "Да!", – говорит, Рябошапка, – "слив НАБУ был". "Да!", – говорит он, – "факты о Бурисме, Байденах, международной коррупции и другие факты, с которыми Деркач вышел на пресс-конференцию, а потом об этом написал весь мир, уже расследовались", – сказал Деркач.

По словам нардепа, Генпрокуратура не увидела в предоставленных им документах оснований для повторного расследования.

"Цитирую: "По результатам досудебного расследования 2 сентября 2019 года следователем принято решение о закрытии указанного криминального производства в связи с отсутствием состава преступления. Таким образом, основания для повторного внесения сведений по изложенным в вашем обращении фактам в Единый реестр досудебных расследований отсутствуют". И подпись: "Рябошапка", – сказал Деркач.

Он отметил, что Генпрокуратура не нашла состава преступления, потому что закрыла уголовное производство в первый же день работы нового генпрокурора.

"30 августа, в пятницу, президент (Украины Владимир – ИФ) Зеленский подписывает указ о назначении Руслана Рябошапки на пост генпрокурора. В субботу и воскресенье Рябошапка празднует. А 2 сентября, в понедельник, в свой первый рабочий день он выходит и первым делом закрывает скандальное производство", – заявил Деркач.

Как сообщалось, 9 октября народный депутат Андрей Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Согласно информации, предоставленной Деркачем, работница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу бывшего министра экологии и владельца "Burisma Group" Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые перечисляют представителям Burisma Group, среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, в общем в пользу Хантера Байдена, Александра Квасьневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила по меньшей мере 16,5 млн долларов.

По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по "Burisma", но постоянно получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала нескрываемое раздражение Джо Байдена и его пятый за два года визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина по делу Злочевского и Burisma.

Как сообщил Деркач, "предметом давления стал 1 млрд долларов кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине: "Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в совете международных отношений США в январе 2018 года".