События

19:06 11.11.2019

ЦИК одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса Украины

1 мин читать
ЦИК одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса Украины

В понедельник состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Украины, в ходе которого Комиссия одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса, возвращенного с предложениями президента Владимира Зеленского для повторного рассмотрения Верховной Радой.

"С целью надлежащего совершенствования положений Избирательного кодекса Украины по результатам обобщения практики проведения выборов, учитывая наработки Рабочей группы при подкомитете по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Комиссия одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса Украины, возвращенного с предложениями президента Украины для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба Центризбиркома.

Теги: #избирательный_кодекс #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:02 11.11.2019
ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом

ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом

20:22 07.11.2019
Местные выборы в некоторых ОТГ под угрозой срыва

Местные выборы в некоторых ОТГ под угрозой срыва

17:26 04.11.2019
ЦИК будет вести видеотрансляцию своих заседаний

ЦИК будет вести видеотрансляцию своих заседаний

18:18 30.10.2019
ЦИК утвердила распределение субвенции из госбюджета на проведение местных выборов

ЦИК утвердила распределение субвенции из госбюджета на проведение местных выборов

16:37 28.10.2019
ЦИК пересчитывает голоса в округе №198

ЦИК пересчитывает голоса в округе №198

04:37 23.10.2019
ЦИК планирует расширить цели использования персональных данных избирателей

ЦИК планирует расширить цели использования персональных данных избирателей

01:04 21.10.2019
В выборах в местные органы власти в Молдове приняло участие около 42% избирателей – Центризбирком

В выборах в местные органы власти в Молдове приняло участие около 42% избирателей – Центризбирком

20:56 18.10.2019
ЦИК назначила первые местные выборы в шести ОТГ на 29 декабря

ЦИК назначила первые местные выборы в шести ОТГ на 29 декабря

11:03 17.10.2019
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса

ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса

18:29 11.10.2019
В 86 ОТГ 22 декабря пройдут первые местные выборы

В 86 ОТГ 22 декабря пройдут первые местные выборы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС заочно арестовал экс-заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Бутовского

Нардеп Деркач заявляет о получении Байденом-младшим средств от Burisma через посредников

Украинская сторона завершила передислокацию бойцов и вооружения на участке Богдановка-Петровское – штаб ООС

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 76 млн грн подозреваемого в деле о бронежилетах генерала

СБУ разоблачила экс-начальника ЮЗЖД Кривопишина на хищении более 50 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX отказалась от "ловли" обтекателя ракеты SpaceX из-за непогоды в Атлантике

ВАКС заочно арестовал экс-заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Бутовского

Нардеп Деркач заявляет о получении Байденом-младшим средств от Burisma через посредников

Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Украинская сторона завершила передислокацию бойцов и вооружения на участке Богдановка-Петровское – штаб ООС

Ракета SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink

"Белые каски" подтвердили смерть основателя фонда, создававшего и финансировавшего организацию

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 76 млн грн подозреваемого в деле о бронежилетах генерала

СБУ разоблачила экс-начальника ЮЗЖД Кривопишина на хищении более 50 млн грн

Пожар произошел на складе одного из предприятий в Киеве – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА