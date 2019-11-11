ЦИК одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса Украины

В понедельник состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Украины, в ходе которого Комиссия одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса, возвращенного с предложениями президента Владимира Зеленского для повторного рассмотрения Верховной Радой.

"С целью надлежащего совершенствования положений Избирательного кодекса Украины по результатам обобщения практики проведения выборов, учитывая наработки Рабочей группы при подкомитете по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Комиссия одобрила предложения по совершенствованию Избирательного кодекса Украины, возвращенного с предложениями президента Украины для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба Центризбиркома.