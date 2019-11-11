Управляющая отделением госбанка в Киеве мошенническим путем присвоила более 1 млн грн - прокуратура

Прокуратура уведомила о подозрении управляющую территориальным отделением государственного банка в завладении мошенническим путем более 1 млн грн, сообщает прокуратура Киева.

"Досудебное расследование установило, что в октябре 2018 года управляющая территориальным отделением банка, используя свое служебное положение… обеспечила выдачу платежных банковских карт без фактического присутствия клиентов, которые являются собственниками указанных банковских карт… Без ведома клиентов осуществила перевод средств с пенсионных счетов на созданные карточные счета", - говорится в сообщении прокуратуры Киева.

В дальнейшем, как отмечают в прокуратуре, руководитель отделения передала банковские карты другим лицам для снятия средств.

Таким образом, по информации прокуратуры, женщина обманным путем завладела денежными средствами клиентов банка в сумме 356 234 грн та и 711 390 грн денежных средств банка.

Руководитель отделения банка уведомлена о подозрении в совершении преступления по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК, решается вопрос об избрании меры пресечения.