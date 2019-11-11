События

13:42 11.11.2019

Во Львовской области пикетчики разблокировали трассу Киев-Чоп – полиция

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Во Львовской области пикетчики разблокировали трассу Киев-Чоп, сообщает пресс-служба облуправления патрульной.

По данным пресс-службы, противники продажи земли прекратили акцию протеста в Малых Подлесках возле Львова, а немного позже закончилась акция на трассе Киев-Чоп возле Стрыя, где местные жители непрерывно ходили по пешеходному переходу, протестуя против повышения тарифов на водоснабжение.

Как сообщалось, сегодня утром во Львовской области заблокировали трассу Киев-Чоп в двух местах.

Акции протеста аграриев против отмены моратория на продажу сельскохозяйственных угодий проходят в 13 областях Украины. Сотрудники полиции не допускают перекрытия автомагистралей и обеспечивают правопорядок.

Теги: #земля #полиция #пикет #мораторий #львовская_область
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