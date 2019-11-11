Воевавший на Донбассе в 2014 году экс-нардеп Лапин сообщил, что его вызвали на допрос в СБУ

Народный депутат Украины предыдущего созыва из фракции "Народный фронт" Игорь Лапин сообщил о том, что его вызвали на допрос в Управление Службы безопасности Украины в Волынской области по поводу боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году.

"Ну что друзья? СБУ. Наверное мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских граждан во время прорыва блокады Луганского аэропорта", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник, опубликовав селфи возле здания облуправления спецслужбы.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ, в 2014 году полиция Луганской области открыла производство по факту событий, произошедших на подконтрольной Украине территории, с квалификацией "теракт".

Как пояснили в спецслужбе, впоследствии прокуратура передала это дело для расследования в СБУ. "Было принято решение с целью установления обстоятельств произошедшего допросить всех участников тех событий как свидетелей, в том числе и Лапина", - отметили в СБУ

В 2014 году Лапин был командиром второй роты батальона "Айдар" с позывным "Зола". На парламентских выборах 2014 года был избран народным депутатам по округу №22 Волынской области.