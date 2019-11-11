Победу в первом туре президентских выборов в Румынии одерживает нынешний президент страны

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис выходит победителем первого тура президентских выборов, которые прошли в стране в воскресенье.

Согласно данным опросов на выходах с избирательных участков, за него отдали голоса 39% избирателей.

Во втором туре, проведение которого намечено на 24 ноября, его наиболее вероятной противницей будет представительница социал-демократов Виорица Дэнчилэ, за нее, согласно данным опроса, отдали голоса 22% избирателей.