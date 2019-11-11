События

02:25 11.11.2019

Парнас предупредил Киев о замораживании военной помощи США, если не будет начато расследование в отношении Байдена

3 мин читать
Парнас предупредил Киев о замораживании военной помощи США, если не будет начато расследование в отношении Байдена

Клиент адвоката президента США Рудольфа Джулиани - Лев Парнас незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского предупредил новое руководство страны, что администрация Трампа заморозит военную помощь Украине, если Киев не объявит о расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, сообщает The New York Times.

Юрист Парнаса Джозеф Бонди заявил изданию, что его клиент планирует рассказать на слушаниях в Конгрессе, что сообщил представителю нового украинского правительства, что оно должно объявить о начале расследования в отношении политического соперника Трампа - бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына.

В противном случае вице-президент США Майк Пенс не будет присутствовать на приведении к присяге нового президента, а также США заморозят военную помощь Украине.

Уточняется, что встреча Парнаса с представителем президента Украины состоялась в Киеве 20 мая за несколько дней до инаугурации Зеленского. На ней присутствовали только три человека: Парнас, Игорь Фруман и Сергей Шефир, входивший в ближайшее окружение Зеленского.

Как заявил изданию адвокат Парнаса, его клиент передал сообщение представителю вновь избранного украинского президента по указанию Джулиани, которого считал действующим по указанию Трампа.

Между тем, сам Джулиани сказал, что "категорически не просил его так говорить".

Адвокат Фрумана, Джон Дауд, в свою очередь, заявил: "Там не было никаких упоминаний о каких-либо условиях, военной помощи".

Шефир также подтвердил газете факт встречи, но добавил, что вопрос о военной помощи Украине не поднимался.

"Мы не рассматривали Парнаса и Фрумана как официальных представителей, и поэтому мы не считали, что они могут выступать от имени правительства США", - отметил он.

По его словам, бизнесмены просили Зеленского встретиться с Джулиани.

Шефир добавил, что он сказал Парнасу и Фруману, что "мы можем рассмотреть возможность встречи с Джулиани, но только публично и официально и только после инаугурации вновь избранного президента".

Тем временем адвокат Парнаса отметил: "Было бы просто неразумно, чтобы Шефир присутствовал на встрече с Парнасом, если бы он не верил, что Парнас говорит от имени президента, а также чтобы Парнас не передал послание президента на этой встрече".

Как подчеркивает издание, Пенс действительно не присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского. Его офис заявил газете, что решение было принято 13 мая, за неделю до приведения президента Украины к присяге.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Они выступали за закрытыми дверями, на прошлой неделе комитеты, участвующие в процедуре импичмента, начали публиковать их показания.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестовали бизнесменов Парнаса и Фрумана. Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат президента США Джулиани называл своими клиентами.

Теги: #показания #сша #украина #парнас
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:36 10.11.2019
В Вашингтоне рассчитывают на мирный договор между Украиной и РФ

В Вашингтоне рассчитывают на мирный договор между Украиной и РФ

20:35 10.11.2019
Министр обороны Украины: угроз вторжения РФ со стороны юга в ближайшее время не видим

Министр обороны Украины: угроз вторжения РФ со стороны юга в ближайшее время не видим

17:28 10.11.2019
В Сирии остаются около 500 американских военных

В Сирии остаются около 500 американских военных

09:52 10.11.2019
Украинские ВМС испытали патрульные катера "Island", переданные Украине США

Украинские ВМС испытали патрульные катера "Island", переданные Украине США

07:46 10.11.2019
Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

06:48 10.11.2019
На Шулявском мосту испытывают новый газопровод перед его врезкой в действующий

На Шулявском мосту испытывают новый газопровод перед его врезкой в действующий

05:09 10.11.2019
Кличко: вблизи Шулявского моста нашли склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой

Кличко: вблизи Шулявского моста нашли склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой

03:48 10.11.2019
На Северном мосту в Киеве 11 ноября частично ограничат движение транспорта

На Северном мосту в Киеве 11 ноября частично ограничат движение транспорта

02:48 10.11.2019
СБУ блокировала экспорт незаконно вырубленной древесины в Ивано-Франковской области

СБУ блокировала экспорт незаконно вырубленной древесины в Ивано-Франковской области

01:31 10.11.2019
Правоохранители Закарпатской области расследуют обстоятельства ДТП с полицейской

Правоохранители Закарпатской области расследуют обстоятельства ДТП с полицейской

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

ФК "Шахтер" осуждает любые проявления расизма и нетерпимости зрителей на стадионах - заявление после матча с "Динамо"

Министр обороны Украины: угроз вторжения РФ со стороны юга в ближайшее время не видим

Украинская сторона уже выработала стратегию защиты Мазура на суде в Польше, заявляет Кирилич

На Донбассе за неделю ликвидировано 11 боевиков – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержанный в Польше ветеран Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

ФК "Шахтер" осуждает любые проявления расизма и нетерпимости зрителей на стадионах - заявление после матча с "Динамо"

Профессиональная армия заменит призыв в Украине, но это постепенный процесс - Загороднюк

Загороднюк: Разведение сил на Донбассе с украинской стороны контролируемо, террористы пытаются сорвать процесс

Необходимые процедуры для подключения тепла в Купянске и Чкаловском будут завершены 13-14 ноября - глава Харьковской обладминистрации

Во Львове задержали лже-минера развлекательного заведения на ул.Витовского

В Киеве в ДТП с участием полицейского авто пострадали пять человек

В Красногоровке при пожаре в жилом доме погибли два человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА