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05:09 10.11.2019

Кличко: вблизи Шулявского моста нашли склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой

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Мер Киева Виталий Кличко сообщил о найденном вблизи Шулявского моста склада с более сотни боеприпасов времен Второй мировой войны.

"Мир и безопасность - самая большая мечта сегодня для каждого украинца. Потому, к сожалению, практически каждый день мы получаем информацию о раненых и погибших защитников на востоке Украины. 76 лет назад в эти дни Киев освободили от фашистских захватчиков, но эхо тех событий тревожит киевлян до сих пор. Как, например, опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой войны", - написал Кличко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил работу спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по оперативному изъятию и вывозу боеприпасов на полигон для дальнейшего уничтожения.

Кличко добавил, что КП "Киевтеплоэнерго" продолжило работы по замене инженерных сетей.

"Строительство Шулявского моста продолжается, и мы делаем все, чтобы до конца года открыть автомобильное движение по новому мосту", - сообщил Кличко.

Теги: #киев #боеприпасы #украина #мост
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