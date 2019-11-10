Кличко: вблизи Шулявского моста нашли склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой

Мер Киева Виталий Кличко сообщил о найденном вблизи Шулявского моста склада с более сотни боеприпасов времен Второй мировой войны.

"Мир и безопасность - самая большая мечта сегодня для каждого украинца. Потому, к сожалению, практически каждый день мы получаем информацию о раненых и погибших защитников на востоке Украины. 76 лет назад в эти дни Киев освободили от фашистских захватчиков, но эхо тех событий тревожит киевлян до сих пор. Как, например, опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой войны", - написал Кличко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил работу спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по оперативному изъятию и вывозу боеприпасов на полигон для дальнейшего уничтожения.

Кличко добавил, что КП "Киевтеплоэнерго" продолжило работы по замене инженерных сетей.

"Строительство Шулявского моста продолжается, и мы делаем все, чтобы до конца года открыть автомобильное движение по новому мосту", - сообщил Кличко.