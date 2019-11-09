В штабе ООС подтверждают начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Богдановка и Петровское на Донетчине

Украинская сторона сигнальными ракетами подтвердила готовность к зеркальному разведению сил на участке "Петровское" в зоне проведения Операции объединенных сил, по информации СММ ОБСЕ незаконные вооруженные формирования "ДНР" в 12.00 тоже подали соответствующий сигнал после чего начался процесс разведения.

"Сегодня, 9 ноября, в 12 00, в районе н.п. Богдановка и Петровское Донецкой области, начался практический этап процесса разведения сил и средств", - - говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в субботу.

В пресс-центре рассказали процесс, предвосхищавший начало разведения: "12.00 -12.01 - белый сигнал ракеты с обеих сторон, подтвердил готовность. 12.10 - повторный сигнал зеленой ракетой НВФ РФ. 12.15 - повторный сигнал зеленой ракетой украинской стороны. 12.20 - практическое разведения сил и средств начато. Сигналы ракет были подтверждены СММ ОБСЕ и нашими наблюдательными постами на передовой".

По информации украинкой стороны, с участка разведения №3 отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных сил Украины, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.

"Силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и нашими военнослужащими из СЦКК… Разведение личного состава и вооружения будет происходить в течение трех дней", - говорится в сообщении.

Затем, рассказали в пресс-центре ООС, будет осуществляться поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

"На 29 сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день, представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий. Напоминаем - процесс разведения проходит зеркально с обеих сторон", - подчеркнули в пресс-центре операции.