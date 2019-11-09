Богдан о рынке земли: мы можем увеличить выпуск аграрной продукции за 5 лет в 3 раза и стать сильным аграрным государством

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что открытие рынка продажи земель сельхозназначения может превратить Украину в одно из ведущих аграрных государства мира.

"Мы можем увеличить выпуск аграрной продукции за 5 лет в 3 раза. Можем построить перерабатывающие заводы, развивать аграрную сильную страну, у которой нет каких-то загрязняющих технологий", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в пятницу во время дискуссии с лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко, которая заявила, что законопроект о рынке земли начнут рассматривать в Верховной Раде уже 12 ноября.

Богдан убежден, что нельзя лишать украинцев права распоряжаться своей землей, которое у них когда-то отобрали в 1917 году.

"До этого (1917 года – ИФ) в Украине жило 70 млн человек. Как только лишили украинцев права собственности на землю, они поехали в Канаду, США, Бразилию, Аргентину, Польшу, подняли весь мир. Все эти страны стали аграрными, они все работают, зарабатывают и гордятся тем, что у них украинцы владеют землей. Так давайте дадим возможность нашим украинцам и другим людям, канадцам, аргентинцам, которые приехали сюда и работают, у которых есть деньги, технологии и они имеют возможность работать в Украине и показывают большой результат", - считает он.

Глава ОП указал, что предлагаемый законопроект предусматривает, что более 4 лет прерогативу для выкупа земли будут иметь граждане Украины.

"Нужно понять, что в Украине в год может продаваться не больше 5% земли. Это статистика. И на сегодняшний день этот рынок фактически работает, но работает "в черную, в серую". Это рынок продажи земель, когда оформляются не надлежащие документы, а селян часто обманывают, "кидают", денег им не платят, а выплачивают какой-то мизер и этим пользуются как раз большие компании. Мы хотим это легализовать", - пояснил он.

Богдан подчеркнул, что земельная реформа назрела и во всех развитых странах есть рынок с/х земли. "Нам нужны определенные ограничения – давайте дискутировать, нужны дешевые кредиты – давайте дискутировать", - сказал он.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев отметил, что в Украине собственников паёв 23%, из которых только 6% обрабатывают свои паи, остальные не обрабатывают, а просто сдают в аренду.

"У нас противников рынка земли 70%. Люди, которые не имеют паёв, не сдают их в аренду, не живут с этих паёв и не занимаются сельским хозяйством, решают судьбу тех, кто с этого живет, обрабатывает и с этого зарабатывает. У нас 18% людей из тех, у кого есть паи, даже не могут назвать цифру, сколько они получают за аренду. Это означает, что они получают мешок сахара или картофеля, и мы хотим их держать в нищете, не открывая рынок, чтобы люди знали, сколько стоит их земля", - указал он.

Как сообщалось, 18 октября парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании в пятницу рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Лидер "Батькивщины" Тимошенко заявила, что решение комитета является нелегитимным, так как, по ее словам, комитет провел его тайно, без участия представителей других фракций.

Группа депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, зарегистрировала 10 октября в Раде альтернативный правительственному законопроект №2178-10, который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Согласно законопроекту, приобретать такие земли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. В то же время документом предлагается лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности", – указано в тексте законопроекта.

Кроме того, документом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет.

В конце сентября лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского провести всенародный референдум по рынку земли и не принимать законопроект Кабинета министров №2178 о внесении изменений в законодательство об обороте земель сельхозназначения.