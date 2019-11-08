Турчинов заявил, что не имеет отношения к адвокатскому объединению, где прошел обыск

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что не имеет никого отношения к расположенному в столичном бизнес-центре "Парус" адвокатскому объединению "Турчинов и партнеры", где сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу проводили следственные действия по делу о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня в прессе появилась информация об обысках СБУ, где упоминается адвокатское объединение "Турчинов и партнеры". Поступает много вопросов, не стал я заниматься адвокатской деятельностью. Нет, юриспруденция - это не мое. Дело в том, что монополии по фамилии у меня нет, а в мире, очевидно, не один Турчинов. Кроме того, с основателем этой юридической фирмы мы не родственники", - написал Турчинов на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, сотрудники СБУ в пятницу проводили следственные действия в бизнес-центре "Парус" в Киеве в рамках расследования дела о хищении государственных средств должностными лицами КГГА при строительстве Большой Окружной дороги в столице.

"По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 млрд грн, выделенных из бюджета на строительство. В настоящее время проводятся обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте", - рассказали в спецслужбе.

По информации пресс-центра СБУ, правоохранители проводят следственные действия по выявлению документации и других доказательств, которые подтверждают противоправную деятельность чиновников КГГА.