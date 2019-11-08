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18:16 08.11.2019

Глава СММ ОБСЕ на встрече с Зеленским засвидетельствовал возобновление процесса разведения сил в Богдановке и Петровском, которое должно начаться 9 ноября

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Глава СММ ОБСЕ на встрече с Зеленским засвидетельствовал возобновление процесса разведения сил в Богдановке и Петровском, которое должно начаться 9 ноября

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик подтвердил возобновление процесса разведения войск в районе сел Богдановка и Петровское Волновахского района Донецкой области.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в офисе СММ, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Яшар Халит Чевик показал возобновления процесса разведения в районе Богдановки (Петровское), которое должно начаться 9 ноября в 12:00", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе г.Золотое Луганской области. Украинская сторона ранее заявляла о готовности приступить к разведению сил на участке №3 (села Богдановка и Петровское Волновахского района Донецкой области) при условии отсутствия обстрелов в течение семи суток.

Утром 8 ноября командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что украинская сторона готова приступить 8 ноября в 12:00 к разведению сил и средств на участке №3 на линии разграничения при условии зеркальных действий. "Эта дата определена с учетом последнего нарушения режима тишины на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года", - сказал Кравченко на брифинге в пятницу.

Позже в штабе ООС проинформировали, что сообщение о готовности к разведению 8 ноября от вражеской стороны не последовало. Начало разведения войск было перенесено на полдень 9 ноября.

Теги: #всу #оос #обсе #разведение_сил
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