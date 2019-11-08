Из зоны турецкой операции на севере Сирии бежали более 700 христианских семей - СМИ

Свыше 700 семей христиан бежали за последнее время из городов Африн, Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд на севере Сирии, спасаясь от нападений поддерживаемых турецкими военными вооруженных сирийских группировок, сообщило в пятницу сирийское информационное агентство NAP со ссылкой на служителей христианских церквей.

По их данным, семьи христиан нашли убежище в городе Кобани, который так же, как Африн, Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, является частью курдской автономии на севере Сирии.

Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд служат восточной и западной границами зоны безопасности, созданной Турцией на севере-востоке Сирии на глубину 32 км. Эти города, равно как и вся зона, в результате военной операции Анкары были очищены от вооруженных формирований курдских ополченцев, которых турецкая сторона причисляет к террористам. Кобани находится за переделами этой зоны.

Настоятель одной из христианских церквей Кобани Умер Фирас заявил агентству, что "геноцид совершается в отношении жителей Африна, Рас-эль-Айна и Телль-Абъяда".

По мнению священника, "если не остановить боевиков", может повториться трагедия, сравнимая с геноцидом армян в 1915 году.