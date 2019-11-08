В Харькове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на балкон квартиры в многоэтажке, один пострадавший - полиция

В ночь на пятницу неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на балкон квартиры многоэтажного жилого дома, хозяева потушили пожар самостоятельно, но 42-летний мужчина получил ожоги.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, о происшествии сообщила жена пострадавшего в 4:13.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Правоохранители установили, что сын пострадавших задолжал крупную сумму денег и в последнее время получал угрозы. С места происшествия изъяты вещественные доказательств", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное.

Информация о происшествии внесена в Единый журнал учета Слободского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.