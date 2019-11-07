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21:36 07.11.2019

Зеленский принял верительные грамоты у послов Швеции, Швейцарии, Грузии, Мексики и ЕС

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Зеленский принял верительные грамоты у послов Швеции, Швейцарии, Грузии, Мексики и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Королевства Швеция, Швейцарской Конфедерации, Грузии, Мексиканских Соединенных Штатов и Европейского Союза, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Глава государства поздравил Тобиаса Тиберга с началом его миссии в Украине в должности посла Королевства Швеция. Владимир Зеленский поблагодарил шведского посла за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подчеркнул важность сохранения положительной динамики, достигнутой в двусторонней торговле", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером.

Во время встречи с послом Швейцарской Конфедерации в Украине Клодом Вильде, Зеленский отметил развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Глава государства поблагодарил за поддержку и помощь, которую оказывает Украине Швейцария, положительно отметив готовность швейцарской стороны принять Международную конференцию по реформам в Украине в 2021 году", - отметили в Офисе президента.

Кроме того, президент Украины пригласил президента Швейцарии осуществить визит в Украину.

Во время разговора с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе президент отметил стратегический характер украинского-грузинских отношений.

"Была подчеркнута важность продолжения конструктивного взаимодействия в рамках международных организаций и координации совместных усилий на пути к европейской и евроатлантической интеграции Украины и Грузии. Отдельное внимание было уделено подготовке мероприятий на высоком уровне в рамках председательства Украины в Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в 2019 году", - рассказали в Офисе президента.

С Послом Мексиканских Соединенных Штатов Ольгой Беатрис Гарсия Гийена Зеленский обсудил текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между странами.

С новым посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом (Matti Maasikas) были обсуждены перспективы европейской интеграции Украины.

"Президент подчеркнул, что европейская интеграция и эффективное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является стратегическим приоритетом для Украины. Отмечена готовность нашей страны работать над дальнейшим углублением секторальной интеграции с Европейским Союзом в сферах энергетики, цифровой экономики, таможенного сотрудничества, содействия торговле, а также юстиции и внутренних дел", - подытожили в Офисе президента.

Теги: #зеленский #послы #украина
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