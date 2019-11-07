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19:18 07.11.2019

Сквер Небесной Сотни останется в госсобственности – КГГА

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Сквер Небесной Сотни останется в госсобственности – КГГА

Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения заявление компании "GPP Developers LTD" в отношении земельного участка под сквером Небесной Сотни, сообщил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.

"Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения заявление компании "GPP Developers LTD" по Скверу Небесной Сотни о пересмотре судебных решений. Сквер сохранен в государственной собственности", - написал Бондаренко на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг.

В КГГА напомнили, что ранее компания "GPP Developers LTD" подала заявление о пересмотре судебного решения, которым сквер вернули городу, по вновь открывшимся обстоятельствам: якобы из-за "неправильно проведенной экспертизе по принадлежности земельного участка к землям историко-культурного назначения".

Город совместно с жителями отстаивал в суде возврат земельного участка под сквером Небесной Сотни в государственную собственность с 2014 года, чтобы не допустить его застройки бывшими владельцами.

2 августа 2017г Высший хозсуд Украины отклонил жалобу представителя компании-застройщика и оставил в силе решение хозяйственных судов предыдущих инстанций, по которым земельные участки сквера Небесной Сотни возвращены в собственность киевлян.

14 мая 2018г Верховный суд окончательно вернул в собственность государства земельный участок на улице Михайловской, 24-26 в Киеве.

Теги: #киев #госсобственность #сквер
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