События

17:39 07.11.2019

Ученые выявили новый штамм ВИЧ

1 мин читать
Ученые выявили новый штамм ВИЧ

Ученые лаборатории Abbott Laboratories (США) выявили новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет, передает CNN.

Согласно сообщению, штамм является частью версии ВИЧ-1 группы М.

Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней доктор Энтони Фаучи отметил, что современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма и других, однако выявление нового штамма дает более полную карту развития эпидемии ВИЧ.

"Нет оснований паниковать или даже немного волноваться по этому поводу", - цитируется в сообщении Фаучи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 36,7 млн человек живут с ВИЧ.

Теги: #сша #вич
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:31 07.11.2019
Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам на месте ситуацию на участках разведения: в Золотом-4 семь дней тишины было выдержано

Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам на месте ситуацию на участках разведения: в Золотом-4 семь дней тишины было выдержано

15:58 07.11.2019
Влияние олигархов является проблемой в Украине – Тейлор

Влияние олигархов является проблемой в Украине – Тейлор

08:50 07.11.2019
Украинское посольство в США призвало издание The New York Times исправить опубликованную карту Украины без Крыма

Украинское посольство в США призвало издание The New York Times исправить опубликованную карту Украины без Крыма

08:37 07.11.2019
Эрдоган и Трамп подтвердили планы встретиться 13 ноября в Вашингтоне

Эрдоган и Трамп подтвердили планы встретиться 13 ноября в Вашингтоне

21:50 06.11.2019
Американский дипломат Тейлор заявил, что помощь Украине задержали из-за расследования в отношении Байденов

Американский дипломат Тейлор заявил, что помощь Украине задержали из-за расследования в отношении Байденов

19:17 06.11.2019
Публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа начнутся на следующей неделе – конгрессмен

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа начнутся на следующей неделе – конгрессмен

17:07 06.11.2019
Больше половины американцев считают, что Трамп переизберется на второй срок - опрос

Больше половины американцев считают, что Трамп переизберется на второй срок - опрос

10:22 06.11.2019
Трамп одобрил расширение военной миссии США для охраны нефтяных месторождений в Сирии

Трамп одобрил расширение военной миссии США для охраны нефтяных месторождений в Сирии

08:17 06.11.2019
Волкер: Трамп не выдвигал в качестве условия встречи с Зеленским ведение Украиной расследования, связанного с выборами США 2016 г

Волкер: Трамп не выдвигал в качестве условия встречи с Зеленским ведение Украиной расследования, связанного с выборами США 2016 г

03:40 06.11.2019
Помпео и министр иностранных дел Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Йемене и регионе в целом

Помпео и министр иностранных дел Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Йемене и регионе в целом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в четверг ранен украинский военный

На участке разведения в Петровском идут седьмые сутки перемирия, украинская сторона готова начать в пятницу отвод сил

ГБР подтвердило факт обыска у владельца "Прямого" по делу о купле-продаже телеканала

Украинское посольство в США призвало издание The New York Times исправить опубликованную карту Украины без Крыма

НАБУ открыло дело против Кличко и двух его замов по жалобе неназваного лица, мэр не возражает против проверки

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина готова выполнять требования по разведению сил на участке Богдановка-Петровское с 12:00 8 ноября после верификации режима тишины – начгенштаба ВСУ

МАУ прекратит летать из Киева в Краков, снизит частотность полетов из Киева в Бангкок

Экс-руководитель госпредприятия нелегально поставлял в Россию оборудование для военных кораблей

В Киеве произошла драка во время попытки выселения аварийного общежития

В Одессе горела гостиница

В Харьковской области к теплу не подключены почти 3% объектов соцсферы и больше 10,5% жилых домов

Станции харьковского метро возобновили работу, сообщение об их минировании не подтвердилось

Полиция начала два уголовных производства по факту драки футбольных фанатов во Львове

Станция киевского метро "Красный хутор" возобновила работу после проверки

КПВВ "Каланчак" временно не пропускает граждан из-за ремонтных работ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА