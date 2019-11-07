В Киеве произошла драка во время попытки выселения аварийного общежития

В Киеве возле здания аварийного общежития на улице Полевой произошла драка между жильцами и сотрудниками частной охранной службы, которые вместе с представителями исполнительной службы пытались выселить их из здания.

Как сообщает пресс-служба полиции, сообщение о драке поступило на спецлинию около 11:00.

"На месте происшествия полицейские установили: в общежитии представители исполнительной службы на основании решения суда проводили исполнительные действия. Согласно договору к этим действиям привлекались представители частной охранной структуры. Между гражданами и частными охранниками возникла толкотня с дракой. В ситуацию немедленно вмешались правоохранители и прекратили противоправные действия. Для выяснения объективных обстоятельств этого события в Соломенское управления полиции доставлены 11 человек. После проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка. Информация о пострадавших уточняется", - сообщают правоохранители.

В Киевской городской госадминистрации (КГГА) в свою очередь сообщили, что здание находится в частной собственности.

"Это здание давно находится в частной собственности и не на балансе города. Но город пытается помочь. Людям давно было предложено переселиться в общежитие на улице Академика Туполева. Неоднократно мы проводили встречи, убеждали людей. Ведь общежитие на Полевой - непригодно для проживания. Там нельзя включить тепло, там большая проблема с электричеством. Там просто опасно жить", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на заседании Киевсовета.

На данный момент по факту драки было начато уголовное производство по за ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Правоохранители продолжают следить за порядком на месте происшествия.