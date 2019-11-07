КПВВ "Каланчак" временно не пропускает граждан из-за ремонтных работ

Через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Каланчак" на админгранице с временно оккупированной территорией Крыма не будет осуществляться пропуск граждан с 7 по 15 ноября из-за ремонтных работ.

"Такие меры были предприняты в связи с проведением представителями "Укрзализныци" реконструкции КПВВ на админгранице с Крымом", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Он уточнил, что для исключения случаев травмирования людей и возникновения неудобств при пересечении, руководство регионального филиала "Укрзализныци" обратилось к главе Херсонской областной государственной администрации для приостановления оформления граждан в КПВВ "Каланчак".

Демченко уточнил, что работа КПВВ "Каланчак" приостановлена в период с 7 по 15 ноября.

Ранее пограничное управление ФСБ РФ в Крыму заявило, что Украина в одностороннем порядке прекратила пропуск граждан через КПВВ "Каланчак"