Во Львове экс-полицейского приговорили к трем годам лишения свободы за смертельное ДТП

Галицкий районный суд Львова приговорил к трем годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, который выехал автомобилем на тротуар и сбил на смерть женщину. Приговор от 29 октября обнародован в госреестре судебных решений.

Кроме того, суд лишил подсудимого права управлять транспортными средствами на три года.

Как сообщалось, утром 30 декабря минувшего года сотрудник полиции въехал легковым автомобилем в остановку трамвая по улице Ивана Франко в центре Львова, после чего сбил 25-летнюю женщину, находившуюся на тротуаре. От полученных травм женщина скончалась на месте, а виновник ДТП скрылся с места аварии и был задержан на следующий день и помещен под стражу.