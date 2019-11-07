Адаптация ромов в обществе является социальной, а не только полицейской проблемой

Разрешение проблем временных ромских поселений должно лежать в социальной плоскости, а не только правовой, заявил представитель Украинского Хельсинкского союза Олег Мартыненко на пресс-конференции в Киеве.

Отмечается, что Национальная полиция несколько лет работает над разрешением существующих вопросов, в первую очередь – путем налаживания контактов с ромским национальным меньшинством. Полиция и Министерство внутренних дел отчитались о проведении выездов на места, во время которых проводится информационная работа с жителями временных поселений, оказание им всяческой помощи и превентивные мероприятия по борьбе с преступностью. Также сообщается о проведении на местном и общенациональном уровнях тренингов по выстраиванию взаимодействия, понимания и установлению контактов с людьми на местах. Программа тренингов разрабатывалась совместно с благотворительной организацией "Ромский женский фонд "Чирикли".

К разрешению проблемы присоединился Украинский Хельсинкский союз.

"Благодаря фонду "Возрождение" Украинский Хельсинкский союз подключился к тому процессу, который начала Нацполиция. И не смотря на всю прогрессивность шагов, которые сделали наши коллеги, выписав, что нужно делать правоохранительным органам, мы сразу увидели, что упор делается на то, что проблема ромских поселений в столице воспринимается исключительно как полицейская проблема, проблема безопасности. На самом деле это, конечно же, не так. Это социальная проблема, и она не решится положительно, если подключать к ее решению только правоохранительные органы", - подчеркнул Мартыненко.

Он отметил полное нежелание киевских властей на начальных этапах вникать в проблемы ромских поселений и их взаимодействия с обществом.